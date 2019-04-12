«Табакерки» друга Лукашенко уже вплотную подобрались к Минску 8 12.04.2019, 21:11

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Архивное фото NEWGRODNO.BY

На очереди — Комаровка и «Восток».

«Табакерки» вплотную подобрались к Минску — киоски уже устанавливают в Боровлянах, сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги». Столица — на очереди. И, судя по всему, появятся «Табакерки» в Минске в числе прочего в «Монетке» на Комаровке и возле «Дана Молл», пишет tut.by.

«Табакерки» начали активно появляться в регионах еще в прошлом году. Их устанавливает подконтрольная приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В одних областях жители выступают против «Табакерок», в других — не видят в киосках ничего плохого. Пока держится только Минск, но ларьки «ЭНЕРГО-ОИЛ» уже начали устанавливать в пригороде — в Боровлянах.

«Табакерка» в Гомеле

Фото: Елена Бычкова

Для столицы же, которая в 2008 году именем революции зачистила город от киосков, возвращение ларьков на улицу выглядит как потеря лица, рассказывали ранее отдельные чиновники. Но указ есть указ, поэтому максимум, чего удалось добиться — это другого дизайна «Табакерок». По информации портала, он уже согласован с Мингорисполкомом. Сейчас город продолжает выделять участки для размещения объектов «ЭНЕРГО-ОИЛ». И, судя по всему, «Табакерки» будут и в центральной части Минска.

«Табакерка» в Боровлянах

Фото из телеграм-канала «МотолькоПомоги»

Так, сейчас «ЭНЕРГО-ОИЛ» ищет контролеров-кассиров в табачные киоски в ТЦ «Монетка» на Комаровке (не относится к Комаровскому рынку) и на улицу Мстиславца в районе метро «Восток». Там рядом находится «Дана Молл». Предлагают зарплату от 500 рублей до вычета налогов. Правда, через некоторое время после публикации вакансия на «Востоке» пропала.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

Всего же в Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ». По стране — 2500 участков. Завершить создание негосударственной сети по торговле табачными изделиями планируют к концу 2020 года.