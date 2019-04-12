11-классник из Лиды доказал «слив» на олимпиаде по географии 2 12.04.2019, 21:20

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Результаты аннулируют, оценку даст прокуратура.

Министерство образования обратилось в Генпрокуратуру по поводу нарушений в проведении олимпиады по географии, сообщили в ведомстве.

В министерстве tut.by рассказали, что нарушения, о которых рассказал на портале одиннадцатиклассник из Лиды Игнат Ильюшонок, подтвердились.

Школьник шесть лет участвует в олимпиадах по географии и говорит, что не раз замечал: некоторые ребята знают ответы предметного состязания еще до его начала. В этом году, уверяет Игнат, листы с заданиями на заключительный, четвертый этап попали к нему за несколько недель до олимпиады. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и СМИ — парень прислал задания в день начала олимпиады, некоторые из них были отправлены в редакцию раньше, чем их получили участники.

Министерство образования потребовало от учреждений образования и управлений образования уволить причастных к утечке лиц. Ведомство также обратилось в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку их действиям.

— Результаты школьников, в отношении которых установлены факты доступа к олимпиадным заданиям, аннулированы. Жюри пересмотрит список победителей заключительного этапа республиканской олимпиады, — заверили в Минобразовании.