Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном5
- 12.04.2019, 21:29
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Кандидат в президенты Украины отметил, что была «очень классная, теплая атмосфера».
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорили "о жизни, о главном". Об этом он сказал в комментарии журналисту Радио Свобода, пишет liga.net.
"Очень классная, теплая атмосфера", - сказал Зеленский.
"Обсуждали самые важные вопросы для украинского общества. О чем говорили? О жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе", - добавил он.
Сегодня в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским. Сейчас проходит встреча президента Франции с президентом Украины Петром Порошенко.
«Про життя, про головне говорили»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4