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Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

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  • 12.04.2019, 21:29
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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины отметил, что была «очень классная, теплая атмосфера».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорили "о жизни, о главном". Об этом он сказал в комментарии журналисту Радио Свобода, пишет liga.net.

"Очень классная, теплая атмосфера", - сказал Зеленский.

"Обсуждали самые важные вопросы для украинского общества. О чем говорили? О жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе", - добавил он.

Сегодня в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским. Сейчас проходит встреча президента Франции с президентом Украины Петром Порошенко.


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