Где белорусы могут отдохнуть без визы в 2019 году 5 12.04.2019, 22:59

2,699

Несколько вариантов отдыха на море.

Оформление визы - это нередко долго, дорого и хлопотно, особенно если вы планируете отдохнуть всей семьей. Но выход есть. Вот ряд отличных направлений, куда можно съездить на море в этом сезоне без визы, пишет blog.tam.by.

Шарм-Эль-Шейх, Египет

Фото: votpusk.ru

Если вы планируете отдохнуть в Египте, но не хотите платить за визу, можно отправиться в Шарм-Эль-Шейх. Курортный город находится на территории Синайского полуострова: граждане Беларуси могут оформить по прилету бесплатный «Синайский штамп». Он дает право находиться на территории полуострова на более 14 календарный дней, а еще – посещать экскурсии в Израиле и Иордании. Это направление подойдет для туристов, которые любят загорать на пляже, а для поклонников активного отдыха есть возможность насладиться красотами подводного мира.

Индонезия, Бали

Фото: breeze.ru

Тем, кто любит Азию, но считает, что летом там не сезон, стоит отправиться на остров Бали. Именно летом там устанавливается сухая и комфортная погода. И, если вы планируете отдыхать до 30 дней, виза не потребуется. Бали – это красивый самобытный остров, который омывается двумя океанами – Индийским и Тихим. Тут золотистые песчаные пляжи, разнообразная флора и фауна, а еще множество достопримечательностей – храмов и огромных статуй, которые могут стоять прямо у дороги и завораживать прохожих своей красотой.

Тунис

Фото: tourprom.ru

Если вы давно хотели побывать в Африке, можно начать с Туниса – в этой стране, в отличие от большей части континента, царит умеренно теплая и комфортная погода. Тунис омывают воды прекрасного Средиземного моря. Тут чистые белоснежные пляжи и пологий вход в воду.

Оформлять визу в Тунис гражданам Беларуси не нужно, если они въезжают в страну в составе туристической группы и планируют отдыхать не более 21 дня. Визу поставят прямо в аэропорту бесплатно.

Украина

Фото: kirillovka.ks.ua

Украина – это проверенный вариант бюджетного отдыха на Черном море. Купальный сезон в стране длится с июня по август. Если вы не любите жару, отдавайте предпочтение первому месяцу лета – море в это время еще прохладное, но воздух теплый. А вот июль и август – это пик сезона. Черноморское побережье Украины может похвастаться обустроенными песчаными и песчано-галечными пляжами, здесь будет комфортно купаться и загорать.

Хайнань, Китай

Фото: yandex.net

Путешественникам, которые любят исследовать новые направления, рекомендуем обратить внимание на тропический остров Хайнань. С 2018 года белорусы могут ездить туда без визы и находиться на острове до 30 дней.

Хайнань омывают воды Южно-Китайского моря, которое находится в Тихом океане. Остров нередко называют Восточными Гавайями, потому что он располагается на одной широте с Гавайскими островами. Здесь круглый год царит комфортная погода. Это место привлекает прекрасными песчаными пляжами, многообразием сочных и вкусных тропических фруктов, самобытной природой и интересными достопримечательностями.

Грузия

Фото: авиа-гид.рф

Путешественникам, которые хотят совместить отдых на море с экскурсиями, осмотром достопримечательностей и знакомством с культурой страны, стоит рассмотреть Грузию. Например, прекрасный Тбилиси, древнейший город Грузии Мцхету, город влюбленных Сигнаги, которые находится в Кахетии – и это не все. А отдохнуть можно на пляжах солнечного Батуми, который находится на побережье Черного моря.

Израиль

Фото: tourprom.ru

Если в отпуск хочется уже сейчас, еще можно отдохнуть в Нетании, средиземноморском курортном городе в центральной части Израиля, или отправиться в Эйлат, который находится на юге страны на побережье Красного моря. А если вы хотите изучить достопримечательности, то стоит отправиться в Иерусалим.

Отдыхать в Израиле лучше весной, потому что летом слишком жарко — в августе столбик термометра добирается до отметки +40 градусов.