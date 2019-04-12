Где белорусы могут отдохнуть без визы в 2019 году

Где белорусы могут отдохнуть без визы в 2019 году5
- 12.04.2019, 22:59
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Несколько вариантов отдыха на море.
Оформление визы - это нередко долго, дорого и хлопотно, особенно если вы планируете отдохнуть всей семьей. Но выход есть. Вот ряд отличных направлений, куда можно съездить на море в этом сезоне без визы, пишет blog.tam.by.
Шарм-Эль-Шейх, Египет
Если вы планируете отдохнуть в Египте, но не хотите платить за визу, можно отправиться в Шарм-Эль-Шейх. Курортный город находится на территории Синайского полуострова: граждане Беларуси могут оформить по прилету бесплатный «Синайский штамп». Он дает право находиться на территории полуострова на более 14 календарный дней, а еще – посещать экскурсии в Израиле и Иордании. Это направление подойдет для туристов, которые любят загорать на пляже, а для поклонников активного отдыха есть возможность насладиться красотами подводного мира.
Индонезия, Бали
Тем, кто любит Азию, но считает, что летом там не сезон, стоит отправиться на остров Бали. Именно летом там устанавливается сухая и комфортная погода. И, если вы планируете отдыхать до 30 дней, виза не потребуется. Бали – это красивый самобытный остров, который омывается двумя океанами – Индийским и Тихим. Тут золотистые песчаные пляжи, разнообразная флора и фауна, а еще множество достопримечательностей – храмов и огромных статуй, которые могут стоять прямо у дороги и завораживать прохожих своей красотой.
Тунис
Если вы давно хотели побывать в Африке, можно начать с Туниса – в этой стране, в отличие от большей части континента, царит умеренно теплая и комфортная погода. Тунис омывают воды прекрасного Средиземного моря. Тут чистые белоснежные пляжи и пологий вход в воду.
Оформлять визу в Тунис гражданам Беларуси не нужно, если они въезжают в страну в составе туристической группы и планируют отдыхать не более 21 дня. Визу поставят прямо в аэропорту бесплатно.
Украина
Украина – это проверенный вариант бюджетного отдыха на Черном море. Купальный сезон в стране длится с июня по август. Если вы не любите жару, отдавайте предпочтение первому месяцу лета – море в это время еще прохладное, но воздух теплый. А вот июль и август – это пик сезона. Черноморское побережье Украины может похвастаться обустроенными песчаными и песчано-галечными пляжами, здесь будет комфортно купаться и загорать.
Хайнань, Китай
Путешественникам, которые любят исследовать новые направления, рекомендуем обратить внимание на тропический остров Хайнань. С 2018 года белорусы могут ездить туда без визы и находиться на острове до 30 дней.
Хайнань омывают воды Южно-Китайского моря, которое находится в Тихом океане. Остров нередко называют Восточными Гавайями, потому что он располагается на одной широте с Гавайскими островами. Здесь круглый год царит комфортная погода. Это место привлекает прекрасными песчаными пляжами, многообразием сочных и вкусных тропических фруктов, самобытной природой и интересными достопримечательностями.
Грузия
Путешественникам, которые хотят совместить отдых на море с экскурсиями, осмотром достопримечательностей и знакомством с культурой страны, стоит рассмотреть Грузию. Например, прекрасный Тбилиси, древнейший город Грузии Мцхету, город влюбленных Сигнаги, которые находится в Кахетии – и это не все. А отдохнуть можно на пляжах солнечного Батуми, который находится на побережье Черного моря.
Израиль
Если в отпуск хочется уже сейчас, еще можно отдохнуть в Нетании, средиземноморском курортном городе в центральной части Израиля, или отправиться в Эйлат, который находится на юге страны на побережье Красного моря. А если вы хотите изучить достопримечательности, то стоит отправиться в Иерусалим.
Отдыхать в Израиле лучше весной, потому что летом слишком жарко — в августе столбик термометра добирается до отметки +40 градусов.