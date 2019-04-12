Под Белыничами фура врезалась в военный грузовик с людьми и перевернула его, сорвав кузов 3 12.04.2019, 22:05

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Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Есть пострадавшие.

11 апреля в 16:50 в Белыничском районе, на 167-м километре М4 «Минск-Могилев» случилось тяжелое ДТП, сообщает mogilev.online со ссылкой на УГАИ УВД Могилевского облисполкома. 43-летний житель Молодечно на фуре DAF отвлекся от управления транспортным средством и врезался в попутный грузовик «Газ-66». Последний как раз в это время начал глохнуть из-за перебоев в работе мотора.

В результате столкновения военному грузовику сорвало с рамы кузов. В момент аварии в кузове находились три человека. Они, а также водитель и ещё один пассажир «ГАЗа» получили телесные повреждения, но обошлось без смертей.

По предварительной оценке, оба водителя были трезвы.

На место происшествия были направлены сотрудники Госкомитета судебных экспертиз, чтобы узнать подробности случившегося.