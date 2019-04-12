Сенат Польши принял закон о программе «Пенсия плюс» 2 12.04.2019, 22:13

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Каждый пенсионер в Польше в мае получит 13-ю пенсию, если документ подпишет президент страны.

Сенат Польши принял закон о программе «Пенсия плюс». Члены высшей палаты парламента одобрили закон без изменений. Его поддержал 81 сенатор, 1 высказался против и 2 воздержались, передает «Радио Польша».

Закон предусматривает разовую выплату дополнительного денежного пособия для всех пенсионеров. Это составит 1100 злотых брутто, что означает, что каждый пенсионер получит на руки 888 злотых и 25 грошей 0,20 злотых (206,5 евро). Пособие будет выплачиваться вместе с майскими пенсиями.

По словам сенатора от партии «Право и справедливость» Лукаша Миколайчика, программа «Пенсия плюс» необходима обществу: «К нам в офис приходят пенсионеры с благодарностью за «пятерку «Права и справедливости» — программу правящей партии, в том числе за «Пенсию плюс». Эта пенсия очень важна для пенсионеров в контексте планирования расходов в этом году».

9 миллионов 800 тысяч пожилых людей в Польше имеют право на получение т. н. 13-й пенсии. Всего пенсионерам будет выплачено 10 миллиардов 800 миллионов злотых (2 млрд 511 млн 628 тыс. евро).

Законопроект направлен президенту Польши. Анджей Дуда может подписать его, наложить вето или отправить в Конституционный суд.