«Нас много и они нас боятся, а значит победа близка» 3 12.04.2019, 22:23

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ФОТО: БРЕСТСКАЯ ГАЗЕТА

Еженедельные марши в Бресте испугали вертикальщиков.

300 разозленных брестчан, вышедших на еженедельную акцию протеста против аккумуляторного завода серьезно напугали местных вертикальщиков, сообщает телеграм-канал «Баста».

Сегодня арестованы как минимум 10 участников воскресного марша. Вот имена некоторых из них: Екатерина Басаргина, Дмитрий Андросюк, Владимир Козловский, Денис Малашенко, Сергей Свирский, Владислав Абрамович, Олег Ермоленко, Демьян Лепесевич, Владимир Величкин, Олег Вялов.

"Лучшей поддержкой для задержанных будет массовый выход брестчан на площадь Ленина 14 апреля в 12:00. Аресты вызваны страхом властей перед новой волной протестов. Нас много и они нас боятся, а значит победа близка. Встретимся на площади", - заявляют брестские активисты.

Воскресенье, 14 апреля. 12:00. Брест, площадь Ленина