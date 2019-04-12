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Белорус стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

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  • 12.04.2019, 22:38

20-летний Евгений Тихонцов установил новые рекорды Европы.

Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

20-летний спортсмен установил новые рекорды Европы в толчке и в сумме, пишет tribuna.com.

ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике. Мужчины. До 96 кг

1. Е. Тихонцов (Беларусь) — 400 (178+222);

2. Е. Климонов (Россия) — 378 кг (168+210),

3. А. Плесный (Грузия) — 377 кг (173+204).

Это уже шестая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 и третье золото. Ранее золото выиграли Геннадий Лаптев и Дарья Наумова, Петр Асаенок завоевал серебро, а Юлия Асаенок и Вадим Лихорад добыли бронзу.


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