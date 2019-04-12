Беларусь - ключевой внешнеэкономический партнер оккупированного Крыма 1 12.04.2019, 22:56

Как Лукашенко помогает Путину обходить блокаду Крыма.

Белорусский правитель Лукашенко помогает российскому правителю Путина обходить торговую блокаду оккупированного Крыма.

Об этом в интервью «Народной правде» рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Вопрос, о котором все молчат, — существование Евразийского экономического союза. Не забывайте, что Россия находится в едином таможенном пространстве с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. Эти экономики не имеют между собой таможенных барьеров. Соответственно, поскольку сегодня Крым является таможенным пространством РФ, к сожалению, и Беларусь, Казахстан имеют де-факто зону свободной торговли с Крымом», — отметил он.

«Более того — они никак не могут закрыть свои рынки для сугубо крымских товаров, потому что это будет нарушать их обязательства перед Россией. Об этом все молчат, но сегодня Беларусь — ключевой внешнеэкономический партнер оккупированного Крыма», — добавил Бабин.