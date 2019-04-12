Про бывшего правителя Судана 2 12.04.2019, 22:41

Омар Башир

Фото: Reuters

Каждого диктатора ждут массовые протесты, арест.

Некоторые недоумевали, почему «уход от власти» Нурсултана Назарбаева, пока, конечно, только заявленный, вызвал столько позитивных откликов от тех, кто следит за авторитарными режимами. Потому как раз, что это — редкость, пишет профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин для «Эхо Москвы».

В большинстве подобных ситуаций — долгосрочный лидер в течение десятилетий, отсутствие каких-либо институтов и традиций при смене власти — этот лидер не уходит до последнего.

Кажется, уйди на несколько лет раньше — когда ещё не такой старый (все стареют), когда популярность ещё не до конца упала (она у всех падает), когда есть о чём договариваться со «следующим поколением» — и было бы намного лучше. Жил бы как живут бывшие политики демократических стран (даже при том, что бывшего президента Судана аль-Башира обвиняют в геноциде, он мог бы устроить себе более нормальную жизнь). Но большинство, если доживает, дожидается последнего часа, массовых протестов и ареста.

Впрочем, ни пример Назарбаева, ни пример аль-Башира никакого отношения к «российскому случаю», я считаю, не имеют. В Казахстане — это первый переход власти в истории страны, в Судане — четвёртый или пятый (как считать «временные правительства». У России были десятки «переходов» и некоторые традиции чётко прослеживаются.

Например, «уход» всегда бывает «полным». Помимо смертей, убийств и казней, это может быть «домашний арест/пенсия» (недобровольный в случае Хрущёва, добровольный — в случае Ельцина, отчасти, Горбачёва) — как бы это ни было оформлено, это совершенно окончательно. То есть никаких поводов считать «ход Назарбаева» примером/cоветом и т.п. для Путина нет.