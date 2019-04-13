США путем санкций перекрывают экспорт нефти из Венесуэлы 1 13.04.2019, 8:03

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Под санкции за перевозку венесуэльской нефти подпали три либерийские и одна итальянская судоходные компании.

США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. С помощью этих мер Вашингтон намерен усилить давление на незаконный режим Николаса Мадуро, говорится в обнародованном в пятницу, 12 апреля, заявлении министерства финансов США, cообщает "Немецкая волна".

Компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стив Мнучин.

Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии. Под санкции подпали в общей сложности девять танкеров, четыре из них перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Активы этих компаний в США заморожены, а их доступ к мировым финансовым системам в значительной степени блокирован.