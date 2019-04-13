Польша вслед за Эстонией отказалась пускать в свои воды российский парусник 16 13.04.2019, 8:16

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Иллюстрационное фото

На борту корабля находятся курсанты из оккупированного Крыма.

Правительство Польши не дало согласия на вход российского парусника "Седов" с курсантами из Керчи на борту в польские территориальные воды.

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, сообщает Крым.Реалии.

"Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", – заявила Сувара.

Также в МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.