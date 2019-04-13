Экономист: Скоро Россия откажется от белорусских продуктов 28 13.04.2019, 8:26

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Сейчас в сельском хозяйстве происходит то, что в конце 90-х происходило в промышленности.

Беларусь не может ввозить в Россию яблоки и груши. «Россельхознадзор» объясняет запрет тем, что наша страна систематически осуществляла поставки «санкционной продукции под видом белорусской». Подобные запреты уже стали регулярными. Действия Москвы остро прокомментировал Александр Лукашенко. Глава государства назвал ограничения санкциями. Экономические запреты Кремля с «Белсат» обсудил с экономистом Львом Марголиным.

«На мой взгляд, сейчас в сельском хозяйстве происходит то, что в конце 90-х происходило в промышленности. Помните, как тогда белорусские холодильники, телевизоры, стиральные машины шли на Россию? А потом там построили свои предприятия, и теперь мы видим эту продукцию с российской стороны. То же самое сегодня, происходит на мой взгляд, и в сельском хозяйстве. Оно постепенно поднимается в России, и ей не хочется иметь никакой конкуренции со стороны Беларуси. И есть удачное сочетание обстоятельств, что можно кивать на нарушение санкций и так далее…»