Исполнителей меньше, чем начальников 18 Валерий Коронкевич

13.04.2019, 8:55

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В чем настоящая проблема белорусской глубинки?

Последние события с участием Лукашенко на Шкловщине и последующие за этим организационные, а также кадровые решения наделали много шума в стране в целом и в нашей глубинке — в особенности.

У разных категорий граждан к ним неоднозначное отношение. Слышал я острые дискуссии, слышал противоречивые высказывания в адрес Лукашенко и власти. Это напомнило мне противостояние двух систем. С одной стороны — Лукашенко, который уговаривает местные кадры работать честно и добросовестно. И с другой — региональной кадрово-властной элиты, настроенной на очковтирательство, на нежелание реально работать, на замалчивание и фальсификацию действительности. Вся система власти на местах подчинена незаслуженному карьерному росту, получению реальных премий за мифические результаты.

Приведу пример. Совсем недавно я занимался журналистским расследованием о приписках более 200 тонн привеса крупного рогатого скота в СПК «Липовка». Отдавший такую команду руководитель района оставил должность. Суды нашли крайних — заведующую товарномолочным комплексом и главного ветврача района, которых с шумом освободили от должностей, убрали с территории района, при этом не забыв предупредить о молчании. Они потом устроились в сельхозпредприятии в Московской области.

Сегодня власти на местах нужны покорные, молчаливые, безвольные работники, специалисты и руководители, выполняющие любые требования, при этом напрочь забывая о личной инициативе и элементарном уважении к себе.

Такое положение дел, как в Шкловском районе, сегодня во всех районах Могилевской области. Приведу еще примеры из нашего Хотимского района. На молочнотоварной ферме «Заря» при отсутствии горюче-смазочных материалов корма коровам подвозят на конной телеге, арендованной у частника. Могут ли два человека, за работу по договору которым платят 200 рублей в месяц, за сутки подвезти около 20 тонн корма для животных? Конечно, нет! Вывод: коровы, мягко говоря, недоедают. Новый руководитель хозяйства, бывшая уборщица районной бани, дала команду доить их три раза. Но ведь доподлинно известно, что молоко у коровы на языке.

Еду на днях утром в местном автобусе, разговорился со знакомой работницей бюджетной сферы, говорит, что их предупредили: с понедельника снова поедут мыть коров и расчесывать им хвосты. К ожидаемому приезду Лукашенко, в семнадцатый, между прочим, раз…

Я не сторонник, чтобы вот так взять и поменять всю кадровую систему в регионах — это нереально. Ведь сегодня там исполнителей меньше, чем начальников. Недостаток работников во всех хозяйствующих субъектах. К примеру, на сегодняшний день в диспетчерской службе ЖКХ Хотимского района не хватает слесарей-сантехников: никто не желает идти на 300 рублей заработной платы при ненормированном рабочем дне в случае аварийных ситуаций. В мою бытность начальником ЖЭУ это невозможно было представить.

Но что-то в глубинке делать все-таки надо. Если сейчас не лечить эту болезнь, то нашу страну ожидают потрясения.

Валерий Коронкевич, «Cвободные новости»