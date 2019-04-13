Когда Кремль просчитался 4 Павел Баев

13.04.2019, 9:03

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Дешевое манипулирование конфликтами неизбежно оборачивается против Москвы.

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча 29 министров иностранных дел стран-членов НАТО. И это событие, приуроченное к 70-летнему юбилею Североатлантического альянса, не принесло радостных вестей России. В ходе празднования РФ объявили главным нарушителем безопасности в регионе. Союзники в унисон заявили о необходимости сдерживать провокационное поведение Москвы и, соответственно, повышать оборонные расходы. Российские комментаторы в свою очередь, не скрывая сарказма, стали сомневаться в решительности НАТО, пытаясь подчеркнуть все текущие проблемы в трансатлантических отношениях.

Особое негодование Кремля вызвало выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед Конгрессом США. Столтенберг подчеркнул, что у свободы есть враги, которых не остановишь диалогом, упоминая в одном ряду Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и ИГ. Москве очень хотелось испортить «вражеское» торжество столь длительного успеха НАТО, но бросать вызов приграничным государствам Альянса в Кремле пока не готовы.

Ливия же стала почти идеальным местом для российской западни, ведь страна по-прежнему еле сохраняет шаткое равновесие после гражданской войны. В октябре 2011 года НАТО сыграло важную роль в искоренении диктаторского режима Муаммара Каддафи, но не участвовало в послевоенной реконструкции. Президент РФ Владимир Путин обвинил альянс в неоднократном превышении своих полномочий для создания «бесполетной зоны», объявленной Резолюцией Совета Безопасности ООН в 1973 году, а также целенаправленных действиях против Каддафи, который последствии был убит бунтовщиками.

В дальнейшей хаотичной борьбе за власть в Ливии Россия сделала ставку на Халифа Хафтара, ветерана заговора 1969 года, который и привел Каддафи к власти. В январе 2017-го этот самопровозглашенный «полевой маршал» посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который возвращался домой после военной высадки в Сирии. Позднее Хафтар неоднократно посещал Москву – последний раз в прошлом ноябре.

Благодаря поставкам российского оружия, Хафтар укрепил контроль над восточной Ливией (округ его штаба в Бенгази), а прибытие нескольких сотен российских наемников из печально известной группы Вагнера месяц назад позволило его разношерстой армии захватить нефтяные месторождения на юге страны.

Решение Хафтара идти на Триполи, столицу Ливии, подконтрольную международно признанному правительству национального единства под руководством Фаиза Сараджа, стало настоящим шоком. В то время генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш пытался помочь провести мирные переговоры, запланированные на середину апреля. Как раз в Триполи. Но был вынужден спешно уехать на сессию Совета безопасности ООН, после которой вышло лишь заявление о том, что Хафтар должен остановить наступление.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицал какое-либо участие Москвы во внезапной эскалации конфликта и выразил надежду на его мирное разрешение. Сложно сказать, способен ли Хафтар захватить Триполи. Но маловероятно, что он сможет установить контроль над всей западной Ливией, даже с поддержкой Египта и Саудовской Аравии, которые он посетил в конце марта.

Что беспокоит Кремль в этом кризисе больше всего, так это замешательство среди стран-членов НАТО. Некоторые из них, особенно Италия, пострадают от войны в Ливии. Кроме того, Москву тревожит готовность НАТО увеличить свое присутствие в зоне Черного моря. К чему, кстати, привело нападение РФ на три украинских военных судна в Керченской протоке в ноябре прошлого года. Ответ альянса был незамедлительным: усилить военно-морское присутствие в регионе.

Украина – стратегический партнер Альянса, когда речь идет о свободе мореплавания в Черном и Азовском морях, поэтому Россию не радует такое укрепление этого партнерства. Например, военно-морскими учениями Sea Shield 2019. В попытках утвердить военное господство в регионе, Россия расположила в Крыму воздушные и противовоздушные системы обороны, но позиционирование силы еще не означает, что страна может безнаказанно нарушать международное право.

Конфликт между НАТО и Турцией, спровоцированный покупкой зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства, — лучшая возможность для Москвы избежать прямой конфронтации с НАТО в этих водах. Кремль не знает, что изменят текущие выборы в Турции, и точно не понимает, как президент Реджеп Эрдоган мог позволить себе такую роскошь – победа оппозиции в Анкаре и Стамбуле. И все же, чтобы не накалять внутреннюю ситуацию для Эрдогана, Москва осторожно действует в Сирии против контролируемой повстанцами провинции Идлиб, поскольку Анкара настаивает на том, чтобы силы Башара Асада держать подальше от «безопасной зоны». Неожиданное нападение колонн Хафтара, состоящих из оснащенных оружием автомобилей марки Toyotа, на Триполи, вероятно, было продиктовано его личными интересами, но совпало с намерением НАТО продемонстрировать единство в Черном море, что пришлось чрезвычайно на руку России.

Основная стратегия Москвы по соперничеству с НАТО заключается в использовании разногласий внутри Альянса. Тем не менее, такой подход потерпел уже несколько неудач на южном фронте. Безуспешные попытки России подпитать старую вражду между Грецией и Македонией не повлияли на их сближение. В результате Северная Македония намерена стать 30-м членом НАТО. Манипулирование старым конфликтом между Сербией и Косово тоже провалилось, поскольку обе стороны сейчас ведут переговоры. Москва всё больше обеспокоена возможным присоединением Косово к НАТО, а также успешным партнерством между Сербией и ЕС. Разжигание розни в Ливии не скажется на общей картине, но способно произвести впечатление, будто Россия способна продемонстрировать силу на уязвимых соседях НАТО.

НАТО в таком случае не стоит полагаться на свои устаревшие привычки. Союзникам пора перестать сомневаться в мудрости своих лидеров и охотнее поддерживать коллективную безопасность, которую легко воспринять как данность. Тем временем Путин и его подчиненные не понимают связи, объединяющие так много народов, и остаются приверженцами коррупции и саботажа. Дешевое манипулирование конфликтами может принести временные победы, но они неизбежно оборачиваются против Кремля, укрепляя коалиции между желающими предотвратить российские козни.

Павел Баев, «Новое время»