Алексей Бага: Не так уж много в Беларуси тех, кто может усилить БАТЭ 13.04.2019, 9:12

Ждать трансферов от борисовского клуба в ближайшее время?

Алексей Бага прокомментировал "Прессболу" трансферную политику своего клуба.

- Вы довольны трансферной кампанией, которую клуб провел перед сезоном?

- Все, что клуб мог — сделал. Мы находимся в своем измерении футбольном. И не можем конкурировать с командами из топ-чемпионатов. Это касается в том числе и зарплатной ведомости. Мы прекрасно понимаем, кого мы можем пригласить, а кого нет.

- Может быть есть футболисты, которых вы хотели видеть в команде, но их нет, из-за наших реалий?

- Плюс-минус, это одна-две позиции. О нашем интересе к Печенину все уже слышали. Когда случился дефицит на позиции левого защитника в связи с уходом Макса Володько, тогда возник вопрос по подписанию Печенина. А других фамилий называть не стану, все-таки это молодые ребята, которые только начинают играть в большой футбол. Это больше на перспективу. Нужно правде смотреть в глаза: тех, кто прямо сейчас может усилить БАТЭ не так уж и много в Беларуси.

- Ждать трансферов от БАТЭ в ближайшее время?

- Почему бы и нет? Трансферная жизнь такая штука, которая никогда не стоит на месте. Даже в нашем футболе в любой момент можно кого-то выцепить и подписать.