В Беларуси зарплаты бюджетников поднимут за счет увольнений 7 13.04.2019, 9:37

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Власти притягивают за уши статистику зарплат.

Бюджетникам будут поднимать зарплаты за счет сэкономленных организациями средств. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совета министров от 10 апреля 2019 года. Руководители бюджетных организаций теперь могут устанавливать повышающие коэффициенты к тарифным ставкам работников, пишет tut.by.

Согласно документу, теперь руководители бюджетных организаций смогут устанавливать повышающие коэффициенты к тарифным окладам работников и использовать сэкономленные деньги для повышения зарплаты работникам.

В постановлении также прописано, какие именно сэкономленные средства можно будет пускать на повышение зарплат.