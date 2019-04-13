В российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции

В российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции6
- 13.04.2019, 9:41
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Ночью в городе была перестрелка.
В Тюмени сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки убили предполагаемых сторонников «Исламского государства», сообщает «Радио Свобода».
Тюмень pic.twitter.com/w5l49slv34— Команч (@Komanch495) 12 апреля 2019 г.
В городе введён режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Официальной информации о количестве погибших нет.
По информации СМИ, двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнём. В одном из домов на месте проведения операции возник пожар. Несколько городских улиц отключили от электричества, а жителей домов эвакуировали. Они размещены в местном лицее, где останутся на ночь.
Тюмень pic.twitter.com/72e99QFCkh— Команч (@Komanch495) 12 апреля 2019 г.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышно звуки выстрелов и фотографии бронетехники на городских улицах.
12 апреля сотрудники ФСБ якобы получили информацию о том, что в одном из частных домов находятся вооруженные люди, планирующие террористические атаки на места массового скопления людей.