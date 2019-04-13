В российской Тюмени ввели режим контртеррористической операции 6 13.04.2019, 9:41

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Ночью в городе была перестрелка.

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки убили предполагаемых сторонников «Исламского государства», сообщает «Радио Свобода».

В городе введён режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Официальной информации о количестве погибших нет.

По информации СМИ, двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнём. В одном из домов на месте проведения операции возник пожар. Несколько городских улиц отключили от электричества, а жителей домов эвакуировали. Они размещены в местном лицее, где останутся на ночь.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых слышно звуки выстрелов и фотографии бронетехники на городских улицах.

12 апреля сотрудники ФСБ якобы получили информацию о том, что в одном из частных домов находятся вооруженные люди, планирующие террористические атаки на места массового скопления людей.