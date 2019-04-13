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Госдеп CША: Присутствие России в Венесуэле - это провокация

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  • 13.04.2019, 10:07
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Майк Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал российское присутствие в Венесуэле провокацией. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Reuters.

Помпео осудил переброску в Венесуэлу российских военных. Он добавил, что Россия способствует эскалации и без того серьезной ситуации.

Помпео также сообщил, что Китай ответственен за экономические проблемы Венесуэлы, поскольку оказывал поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

"Китай и другие лицемерно призывают к невмешательству в дела Венесуэлы. Однако их финансовые интервенции помогли разрушить страну"– отметил госсекретарь.


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