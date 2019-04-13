Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом3
- 13.04.2019, 10:17
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Cеверокорейский диктатор назвал свои условия встречи.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое
Он добавил, что для проведения третьего саммита власти США должны изменить свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын отметил, что готов ждать до конца текущего года, пока Вашингтон примет это «смелое» решение.