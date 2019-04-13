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Видеофакт: Появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

  • 13.04.2019, 10:42

Фильм «Восхождение Скайуокера» завершит трилогию сиквелов космической саги.

На фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн». Фильм получил название «Восхождение Скайуокера». Он завершит трилогию сиквелов космической саги, cообщает «Медуза».

Режиссером и сценаристом картины выступил Джей Джей Абрамс. Он же снял седьмой эпизод «Звездных войн».


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