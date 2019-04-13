Военный переворот в Судане: власть опять сменилась 1 13.04.2019, 10:48

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Глава военного совета Судана ушел в отставку на следующий день после переворота.

Бывший вице-президент и министр обороны, Авад Ибн Ауф ушел в отставку на следующий день после того, как совершил государственный переворот, свергнувший президента Омара аль-Башира на фоне непрекращающихся с декабря протестов. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на BBC.

Министр обороны Авад ибн Ауф объявил о своем решении по государственному телевидению. Он назвал своим преемником генерал-лейтенанта Абд аль-Фаттах аль-Бурхана.

Отмечается, что это произошло после того, как протестующие отказались покинуть улицы, считатя, что лидеры переворота были слишком близки с аль-Баширом.

Армия заявила, что останется у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Также было сказано, что конституция страны отменяется, закрываются границы и воздушное сообщение.