закрыть
13 апреля 2019, суббота, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Военный переворот в Судане: власть опять сменилась

1
  • 13.04.2019, 10:48
  • 2,629

Глава военного совета Судана ушел в отставку на следующий день после переворота.

Бывший вице-президент и министр обороны, Авад Ибн Ауф ушел в отставку на следующий день после того, как совершил государственный переворот, свергнувший президента Омара аль-Башира на фоне непрекращающихся с декабря протестов. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на BBC.

Министр обороны Авад ибн Ауф объявил о своем решении по государственному телевидению. Он назвал своим преемником генерал-лейтенанта Абд аль-Фаттах аль-Бурхана.

Отмечается, что это произошло после того, как протестующие отказались покинуть улицы, считатя, что лидеры переворота были слишком близки с аль-Баширом.

Армия заявила, что останется у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Также было сказано, что конституция страны отменяется, закрываются границы и воздушное сообщение.


популярное за неделю

Мнение

Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова
По-прежнему взрывоопасно
По-прежнему взрывоопасно Ирина Халип
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич