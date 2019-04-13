Ольга Северинец: Самая простая вещь – рассказать о Куропатах соседу или другу 3 13.04.2019, 11:17

1,176

Фото: svaboda.org

Все зависит от нас, от каждого белоруса.

За защиту Куропат он уже отбыл за решеткой два месяца. Да так и не увидел, как его сын научился ходить. А уже 18 апреля Павла Северинца, который отбывает 15-суточный арест, ожидает очередной суд. О том, как живет его семья в эти дни, «Белсат» беседует с женой политика Ольгой Северинец.

Ольга Северинец, жена Павла Северинца: «Первая мысль, когда они стали ставить забор и вырвали кресты, я думаю: ну, теперь поставят глухой забор и можно опять врагов народа расстреливать. Очень надеюсь, что это мгновенный, временный выпад известного человека, главного в стране. Надеюсь, что с Куропатами все будет хорошо, что это то место, которое Господь бережет. Как говорит Дмитрий Дашкевич, кровь этих людей взывает к Богу, потому что покаяния в Куропатах так и не произошло. Думаю, тема Куропат будет возникать, пока о них не узнают все белорусы. Ведь сейчас, мне кажется, еще недостаточно людей знает о Куропатах.

Все зависит от нас, от каждого белоруса, который знает о Куропатах, и которому больно за Куропаты. Самая простая вещь – рассказать о Куропатах соседу или другу. Написать в Фейсбуке. Сейчас активисты запустили акцию – написать о Куропатах хотя бы минимальную информацию. Можно сделать это своим творчеством. Слышала, что сейчас готовится мультик, чтобы еще больше людей узнавало. Чтобы Куропаты стали болью не только общественных активистов, но и простых людей… »