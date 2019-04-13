Вечно первые 7 13.04.2019, 11:10

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Источник: pikabu.ru

Традиционный космический опрос ВЦИОМа традиционно демонстрирует утопическое сознание россиян.

Из года в год россияне твердят, что они – главные в космосе. На втором месте с приличным отставанием Штаты, за ними болтается Китай, все остальные мельтешат, но их и под микроскопом плохо видно, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Как запомнили еще в детском саду, что у нас первый спутник, первый человек в космосе, первая женщина, мы первые вышли в открытый космос и т.п., так и твердят. Будто и не было прошедших 60 лет, будто Роскосмосом руководит Королев, а не Рогозин, и Гагарин, широко улыбаясь, говорит «Поехали!».

Поехали, да. За последние 20 лет запустили искусственные спутники Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры; марсианскую станцию и планетоходы на Марсе и Луне (в том числе на темной ее стороне), космический телескоп. Сели на астероид и доставили образцы его грунта; начали исследования Солнца; подтвердили наличие воды на Луне. И много всего еще сделали. Но не мы. А США, Китай, Япония, ЕС, Индия.

Зато, как всегда, планов громадье. В 2030 высадимся на Луне и начнем строить колонию. В 2040 – отправим человека на Марс. А уже скоро, пообещал Рогозин, начнем бесплатно катать на МКС наших выдающихся граждан.

А что? Эффектно! И для поддержания мифа о лидерстве в космосе достаточно эффективно. Это вам не зонды непонятные куда-то запускать.