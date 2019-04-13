Яблоки раздора 10 13.04.2019, 11:34

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Что делает Россия, чтобы обойтись без белорусских продуктов?

Беларуси придется искать новые рынки сбыта яблок и груш. Россия закрыла границу на ввоз этот фруктов. «Россельхознадзор» под белорусскими сертификатами очередной раз увидел так называемую «санкционку». Случайно или нет, но поставки приостановили через несколько недель после опубликования «Белсатом» в программе «Давайте разбираться» обстоятельного расследования о контрабанде фруктов.

От выбрасывания на бытовые свалки до уничтожения будользерами и сжигания… Борьба «Россельхознадзора» с европейскими и украинскими харчами эволюционирует с 2015 года. Параллельно разворачивается импортозамещение. Например, на предприятии «УГМК-Агро» в Сибири начали делать сыр из молока настоящих французских коз.

Илья Бондарев, директор «УГМК-Агро», Сибирь:

«С полок исчезли определенные виды товаров и началось импортозамещение. Мы получили возможность произвести этот сыр и самое главное – продать его».

Качественно и в достаточном количестве заместить все продукты – задача сложная. В составе продуктов нового поколения встречаются неожиданности. Например, журналисты «Фонтанки.ру» в Петербурге проверяли, что происходит с творогом под огнем…

«Уже 10 минут, как загорелось и горит в ложке вещество, которое мы приобрели как 9-процентный«Псковский творог», – говорит журналистка.

Но видно лучше так, чем пропустить через границу вражеские сыры и фрукты. Теперь – и белорусские… Сегодня первый день, как не везем россиянам наши яблоки и груши. Александр Лукашенко на это отрезал:

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, я тут их полностью поддерживаю… И в то же время похожим оружием воюют против ближайших своих союзников».

«Россельхознадзор» видит проблему иначе:

«Россельхознадзор в 2018 году и в начале 2019-го систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Беларуси».

Служба просила власти усилить контроль за сертфикацией и хотела бы знать, сколько яблок и груш выращивают белорусские предприятия, и не похожи ли иногда наши сорта на санкционные. Экономический обозреватель Станислав Ивашкевич:

«Доля санкционных яблок при экспорте в Россию очень велика. Импорт польских яблок в Беларусь повысился в разы после введения санкций против России. Соответственно подскочил и экспорт. Хотя фрукты сейчас скрыты под белорусскими или иными неевропейскими сертификатами. При этом белорусские производители отказываются от выращивания садов».

Контрабандой заниматься выгодно – сделали вывод журналисты «Белсата» в опубликованном накануне расследовании относительно схем, по которым паставщики провозят псевдо-белорусские фрукты… и не только.

«Это морепродукты: рыба, кальмары и креветки, фрукты типа ананасов, киви и хурмы, а также фрукты», – поясняет Станислав Ивашкевич.

Какие белорусские товары по вкусу россиянам – перечисляют жители Великого Новгорода: молочные и кисломолочные продукты (особенно сметана), колбасные изделия, яблоки и настоечка.

Объемы санкционки оцениваются в сотни миллиардов долларов. Согласно Исследовательску центру EAST, «Россельхознадзор» останавливает лишь около 1% нелегально ввезенных припасов. Только в первые два года утилизировали 8872 т. пищи: из них 326 тонн – мясо и молоко. Прямого отношения к контрабанде белорусские власти не имеют, считает экономист Леонид Заико:

«Это довольно опасное дело. Если только на каком-то местном уровне… какие-то документы от таможенников скрыть… Возможно. Что касается каких-то организованных крупных поставок при посредничестве государственных структур – это маловероятно».

Александр Лукашенко, осознавая имиджевые потери, поручил высоким чиновникам искать виновных.