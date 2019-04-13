закрыть
13 апреля 2019, суббота, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Трамп сделал ставку на 5G

1
  • 13.04.2019, 11:46

Президент США заявил, что США обязаны выиграть эту технологическую гонку.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем аукционе на право использовать ряд радиочастот миллиметрового диапазона для создания сетей 5G и создании специального фонда в 20,7 млрд долларов для развития оптоволоконной инфраструктуры в сельских районах, cообщает «Голос Америки».

«Мы не можем позволить любой другой стране выиграть конкурентную борьбу у Соединенных Штатов в этой важной отрасли, – сказал Трамп. – Мы обязаны выиграть гонку 5G».

5G – мобильная связь пятого поколения – позволяет передавать информацию в 100 раз быстрее, чем ныне действующая 4G. Она может стать основой для нового шага в развитии цивилизации: от так называемых «умных ферм» и «умных городов» до беспилотного транспорта.


популярное за неделю

Мнение

Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова
По-прежнему взрывоопасно
По-прежнему взрывоопасно Ирина Халип
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич