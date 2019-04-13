S&P: Основной риск для Беларуси — сырьевой экспорт 1 13.04.2019, 11:48

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Рейтинговое агентство назвало «ахилессову пяту» белорусской экономики.

Standard & Poor’s отмечает два основных риска для Беларуси. Первый связан с цикличностью сырьевых цен, от которых страна остается значительно зависимой, несмотря на диверсификацию экономики, наблюдавшуюся в последние годы. На долю сырьевой и химической продукции приходится почти 50% товарного экспорта. Это напрямую подвергает страну рискам изменения цен, пишет officelife.media.

Кроме того, многие несырьевые товары, поставляемые на экспорт, например, пищевая и машиностроительная продукция, оборудование и транспортная техника, продаются на российском рынке, спрос на котором зависит от колебаний цен на нефть.

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Второй риск связан с отношениями с Россией. На долю России приходится более 40% госдолга страны. И предоставление российским правительством финансирования в прошлом было важным фактором, позволявшим Беларуси своевременно выполнять свои финансовые обязательства.