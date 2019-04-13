Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров 7 13.04.2019, 12:19

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28 белорусских компаний занимались серыми поставками животноводческой продукции.

По документам товары отправляли транзитом в Казахстан и Кыргызстан, однако по факту они оставались в России, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает РБК.

Специалисты службы проанализировали транзитные поставки из Беларуси через Россию в Казахстан и Кыргызстан. Внимание привлекла скорость — компании успевали отвести продукцию в Алматы и Бишкек за 2-5 суток и вернуть свой транспорт обратно в Беларусь.

Один из складов с такими товарами нашли в Санкт-Петербурге. Там обнаружили 131 т молочной продукции, которая должна была следовать в Кыргызстан.

В качестве посредников-отправителей работали 28 белорусских компаний, включая ООО «Танкверт». «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — заявили в службе.

После того как власти Казахстана и Кыргызстана не подтвердили факты доставки товаров, компании-посредники прекратили внешнеэкономическую деятельность, однако некоторые из них учредили новые юрлица и стали вновь поставлять продукцию «фантомным» получателям.

Девять предприятий-производителей начали использовать серую схему поставок напрямую, без участия посредников, отметили в Россельхознадзоре. Чтобы пресечь такие поставки и незаконную деятельность транспортных компаний Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс.