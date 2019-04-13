«Лучший наш ответ - это отстоять интересы наших детей и наших товарищей» 1 13.04.2019, 12:23

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Необдуманные действия властей могут стать каплей, которая переполнит чашу терпения жителей Бреста.

После вчерашних арестов кормить голубей на площади Ленина завтра в 12:00 собираются не только активисты, но и те, кто ранее не участвовал в протестах, пишет Telegram-канал "Баста!". Вот что пишут брестчане в соцсетях и чатах:

- Боятся власти протеста вот и закрывают активных на выходные.

- Наш город и его жители в опасности! Объявляется воскресная мобилизация всех брестчан на кормление голубей!

- Что за твари? Что за методы фашистские - брать заложников? Дальше нас расстреливать начнут? Или детей забирать в заложники? На что эти черти готовы, чтобы лучшим людям нашего города рот закрыть?

- Алжир и Судан – примеры.

- Задержана мама двоих несовершеннолетних детей, младшему 3 годика.

- Власти – мрази. Все – в орнитологи!

- Приду в себя до воскресенья и пойду к нашим героям, им скучно без нас. Все вместе. Запомните, страх сковывается мысли, не даёт думать. Освободите сами себя из плена.

- Пусть строят ещё ИВС! Нас много!

- Всем мобилизоваться. Лучший наш ответ - это отстоять интересы наших детей и наших товарищей. А интерес один – жить в чистом Бресте. Время и место не меняются. Не предадим наших коллег!