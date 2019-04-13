Андрей Арямнов завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 1 13.04.2019, 12:39

ФОто: pressball.by

Предыдущим международным успехом белоруса стал чемпионат Европы в 2014 году.

Белорус Андрей Арямнов завоевал серебро в двоеборье в весовой категории до 109 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Батуми, пишет tut.by.

По сумме двух упражнений Андрей Арямнов показал результат 411 кг (190 в рывке + 221 в толчке).

Арямнов исполнил три результативные попытки в рывке (181, 186, 190) и две в толчке (216 и 221). Третью попытку (226 кг) два из трех судей не засчитали.

Золото завоевал Симон Мартиросян из Армении — 427 кг (192+235), бронза у россиянина Родиона Бочкова — 410 кг (192+218).

Андрей Арямнов возобновил международную карьеру на ЧМ-2018 в Ашхабаде, где занял 9-е место. Тот старт был первым для него после того, как он объявил о завершении карьеры в 2016-го, но в прошлом году решил вернуться на помост.

Предыдущим его международным успехом стал чемпионат Европы в 2014 году, где Арямнов завоевал бронзу.