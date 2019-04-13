Туристы назвали самые переоцененные города Европы 2 13.04.2019, 12:44

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Онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner составил рейтинг городов Европы.

На первом месте оказался Париж. 29 % опрошенных признались, что столица Франции не оправдала их ожиданий, пишет "Вокруг света".

Вторую позицию занял Берлин, который расстроил 15 % респондентов. За ним последовала Барселона, разочаровавшая 8 % участников опроса.

Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.

В декабре 2018 года путешественники составили список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало их ожиданий. Выяснилось, что больше всего туристы разочарованы в итальянских городах, в том числе в Венеции. На втором месте оказался египетский город Эль-Гиза — туристы признались, что Великая пирамида показалась им недостаточно грандиозной.