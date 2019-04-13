CМИ: В США хакеры украли личные данные тысяч агентов ФБР 13.04.2019, 12:47

Хакеры атаковали три сайта, которые имели отношение к Ассоциации национальной академии ФБР в Куантико.

В США хакеры взломали несколько специализированных закрытых сайтов, принадлежащих Федеральному бюро расследований Соединенных Штатов, и украли их содержимое, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на собственные источники, пишет "Гордон".

Хакеры атаковали три сайта, которые имели отношение к Ассоциации национальной академии ФБР в Куантико (штат Вирджиния). Среди украденных злоумышленниками материалов оказались личные данные тысяч сотрудников ФБР и правоохранительных органов – всего речь может идти о более чем 4 тысячах уникальных записей, в которых содержатся имена членов ассоциации, личные адреса, номера телефонов, информация электронных счетов, а также названия должностей.

Представители издания связались с одним из хакеров, который подтвердил участие в атаке и сообщил, что украденные данные обрабатываются.

"Скоро они будут проданы", – заявил хакер.

12 апреля хакеры из группировки Anonymous пригрозили атакой Великобритании в ответ на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа; сообщение об этом появилось на сайте группы.