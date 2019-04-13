Какие нововведения ожидают водителей и пешеходов? 5 13.04.2019, 13:15

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Фото: kp.by

ГАИ готовят поправки в Правила дорожного движения.

В Беларуси разрабатываются изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Об этом в ходе круглого стола в Палате представителей сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности управления Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности МВД Александр Занимон, пишет «Экономическая газета».

Какие нововведения ожидают водителей и пешеходов?

► Планируется ввести термин «средства индивидуальной мобильности», к которым относятся скейтборды, гироскутеры и моноколеса. Их владельцам согласно проекту новых правил разрешат передвигаться по велодорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам, не создавая препятствий для пешеходов.

► К мопедам, мотоциклам, автомобилям с электродвигателями будут предъявляться те же требования, что и для другого транспорта. Возможно, электромобилям разрешат передвигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

► Велосипедистам разрешат не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Однако это требование будет по-прежнему действовать там, где светофоров нет, на нерегулируемых переходах. При этом велосипедисты должны будут, подъезжая к дороге, заранее сбавлять скорость, а через переход ехать, не обгоняя пешеходов.

Планируется четче обозначать границы велодорожек.

► ГАИ собирается уточнить ПДД в части пропуска пешеходов, закрепив «правило двух полос» при пересечении пешеходных переходов. Как объяснили представители МВД, согласно разрабатываемым поправкам в ПДД считается, что водитель уступил пешеходу, предоставил ему преимущество, если в момент пересечения перехода между ними две полосы для движения, либо полоса и трамвайные пути.

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Также в ходе круглого стола прозвучала информация о том, что ГАИ в ближайшее время протестирует систему для удаленной проверки водителей «Мобильный инспектор». Автоинспектор сможет реже останавливать транспортные средства, удаленно проверив водителя с помощью планшета на наличие прав, прохождения техосмотра, медицинской справки и др.