Порошенко между двумя турами Cоня Кошкина

13.04.2019, 13:22

У команды действующего президента Украины есть три приоритета.

"Почему у Грузии получилось?", - название известной книги, давно уже ставшее своего рода мемом. Перефразируя его в контексте результатов первого тура гонки, также – подготовки ко второму, хочется спросить: "Почему у Порошенко не получилось?".

"Я не проигрывал ни одной кампании", - уверенно сказал он на пресс-конференции чуть более года тому, когда впервые прозвучал вопрос о перспективе непереизбрания на второй срок. К началу забега - пришел в полной уверенности в том, что способен одержать победу. Пусть не сразу, но все же.

Однако 31-го марта 2019-го этот проигрыш случился. Почти двукратное отставание от комедийного актера Владимира Зеленского иначе не назовешь. Практически сразу Петр Алексеевич Порошенко заявил: "Cлучившееся стало одним из самых сложных уроков в жизни". Уроков, из которых он твердо намерен извлечь предметные выводы.

До второго тура остается неделя. Минувшие две вместо конкуренции целей, программ, стратегий развития страны превратились в низкопробное шапито со сдачей анализов, соревнованием видеороликов и перетягиванием каната дебатов. Один кандидат, уже почуяв запах триумфа, откровенно потешается над всеми, кто призывает его к серьезности, глубине, конструктиву; его поддержат и так – он это знает. Как и то, что особых усилий сейчас можно не прилагать. Второй, осознавая перспективы проигрыша, ринулся в агрессивную атаку – апеллируя к здравому смыслу, запугивая Путиным, не гнушаясь черных технологий.

Оба, сколь ни прискорбно, напоминают Януковича. Порошенко – в 2010-м, когда Виктор Федорович, расталкивая оппонентов локтями, азартно боролся за власть, стремясь наверстать упущенное в 2004-м (мало кто помнит, но в тот период он выглядел довольно респектабельно и почти даже прилично, многим внушал доверие). Зеленский – в 2012-м, когда парламентское торжество бело-голубых убедило Виктора Федоровича в его исключительной правоте, вечности и непогрешимости. Он позволил себе сосредоточиться на "времени для наслаждений", а дела передать сыну. Чем закончилось – известно.

В 2019-м, между двумя турами, и в случае Порошенко, и Зеленского форма одержала победу над смыслом. Это отличительный признак нынешней кампании. В чем повинен не столько "резко позеленевший" избиратель, но – во многом – нынешняя власть. Власть в широком смысле. Да, во главе с действующим Президентом. В данной связи вопрос о том, почему "у Порошенко не получилось" подразумевает не только его самого (хотя основные претензии, конечно, лично к нему), но и сконструированную им эпоху, актуальные правила "политической культуры", новые традиции и т.д. Включая разочарование и усталость людей от "прогрессивных экспатов", толп "молодых демократов", "прогрессивных общественников" и прочая.

Как и почему – выясним в тексте.

Это – раз.

Два. Зазор между фаворитами – в абсолютных цифрах – 2,7 миллиона голосов. Объективно, ликвидировать столь существенный разрыв за три недели невозможно. Максимум – сократить (с прицелом на последующие парламентские), да и то несущественно.

Социология не есть, безусловно, истиной в последней инстанции, но последние цифры (группа "Рейтинг", так и не опубликованный после моей "засветки" Разумков, собственные замеры Банковой) надежд Петру Алексеевичу не оставляют. От слова совсем.

Конечно, сугубо теоретически шансы существуют всегда. И падения метеорита на землю, и победы Петра Порошенко. Однако, в кулуарах власти – от Банковой и до самой отдаленной ОГА; в офисах крупных бизнесменов; кабинетах экономистов, активистов, и даже западных дипломатов уже вовсю размышляют над тем, "какой Украина будет при Зеленском".

Вопрос важный, спору нет. Но не менее важно разобраться в том, какой путь пятый Президент страны прошел за пять лет и какие ошибки были допущены уже на финальном этапе – в ходе избирательной гонки. Разобраться, дабы более не повторять. Попробуем.

Часть первая. Порошенко между двумя турами

"Конечно, мы не ожидали такого большого разрыва. Думали, процентов шесть, ну десять. Но никак не в два раза. Просто удивительно, что явка сыграла не в нашу, но конкурента пользу", - говорит близкий соратник Президента, не желая признавать очевидного: феноменальные цифры Зеленского – не столько его заслуга, сколько ненависть к власти. Уже упоминавшаяся социология "разумковцев" свидетельствует: противление Порошенко – один из наиболее распространенных мотивов поддержки людьми Зеленского (37,5%. Собственно, третья позиция после "Зе – представитель молодого поколения" и "разочарование в профессиональных политиках").

Когда шок прошел, оказалось, что ядро команды Порошенко восприняло провал довольно спокойно.

"Главная задача была вывести Петра во второй тур. И вывести его туда вместе с Зеленским. С этим мы справились", - отмечает наш собеседник. "16% - отличный задел на парламентские. Во втором туре Петр в абсолютных цифрах еще прирастит, но процентный разрыв вряд ли сильно сократится. Более того, если допустить, что мы побеждаем Зеленского, это нужно делать с серьезным перевесом. 55 на 45 например. Но точно не 51 против 49 – в такое многим тяжело будет поверить и, следовательно, принять", - добавляет.

Возможно, именно поэтому первого апреля на Банковой особой мобилизации не наблюдалось. Вор-рум, где бы коллективно формулировались и обсуждались идеи, "нарезались" задачи, создан не был. "Все эти годы вор-рум у нас возникал лишь в исключительных случаях. Очень исключительных", - иронично комментирует один из высокопоставленных чиновников АП, перебирая книги в рабочем кабинете (что забрать, что оставить).

Провал первого тура в перечень "исключительных случае", очевидно, не входит. И дело не только в склонности Президента все решения принимать самостоятельно. "Штабом по-прежнему занимается Ковальчук. Березенко важно сохранить свои наработки до парламентских, но ко второму туру волонтеры, задействованные в агитации "от двери до двери" просто не нужны, их сворачивают. Грынив буквально через несколько дней после 31-го марта дал свои предложения "как жить дальше" - всего пять пунктов. Ты думаешь, они у нас внутри активно обсуждались? Если бы… Словом, каждый как бы и при деле, но сам по себе, в своей песочнице" - описывает инсайдер LB.ua.

В свете вышеизложенного задаваться вопросом: "Что же именно предпринять, дабы переиграть Зеленского?", уже как-то глупо. Тем не менее, подсчеты – как экспертов, так и собственные прикидки АП – свидетельствуют: "задел" голосов у Порошенко во втором туре есть (по разным оценкам, он составляет до десяти процентов). И не воспользоваться им – хотя бы просто для укрепления собственных позиций – еще глупее.

"Перетоки нам особенно ничего не дают. Отбирать нужно у Зеленского, основной ресурс – там. Ну, и основное задание – "влезть" на юго-восток", - объясняет один из штабистов гаранта (как "влезание" на юго-восток согласовывается с нелепым увольнением Максима Степанова – вопрос риторический, - С.К.).

Способы для этого Банковой видятся следующие:

"Порошенко несколько раз повторил: он "услышал" и избирателей Зеленского и тех, кто голосовал за других кандидатов. Теперь он должен показать это самое "услышал" конкретными делами. Как у Президента, у него есть инструмент.

"Пиар от третьих лиц". То, что "стране нужен Порох" должны рассказывать его сторонники, лидеры мнений, точно не он сам. Такой подход вызывает больше доверия. "Идеально, если интеллигенция, люди мыслящие испугаются возможных последствий президентства комика и станут говорить об этом максимально громко".

Дата второго тура совпадает с католической Пасхой. В эти дни в Европе традиционные каникулы и многие украинские "заробитчане" возвращаются домой. Сторонники гаранта почему-то уверены, что люди, вынужденно покинувшие страну потому, что не могут здесь заработать достойные деньги, все же проголосуют за действующую власть. Впрочем, даже если и так, больше трех процентов (при самом оптимистичном раскладе) Петру Алексеевичу сие не добавит.

"Сбивание" явки. Например, "вытаскиванием" конкурента офф-лайн, дабы он, демонстрируя личину без сценариев и заготовок, попросту отбивал желание его поддерживать. Чем явка ниже, тем больше шансов далее успешно эксплуатировать тезис: "Зеленский – президент с крайне низкой легитимностью, его избрали менее половины украинцев".

Часть вторая. Как дошли до жизни такой?

"Мы воевали с Тимошенко, главным врагом была именно она. На Зеленского внимания никто не обращал. Во-первых, потому, что не считал серьезным оппонентом; во-вторых потому, что – как считалось – за него молодежь, а с молодежью конфликтовать неразумно", - говорит наш собеседник-штабист гаранта.

"Через "Открытые офисы" Порошенко прошли более миллиона человек. Эти люди – наши сторонники, они просто не могли врать все поголовно. Ответ в другом: граждане захотели послать на фиг политиков. Всех политиков старой формации", - "расширяет рамку" его старший коллега.

"Мы сделали все, что нужно было и все, что могли. Никто из "старых" политиков не взял 16 процентов – людям они попросту надоели. Лучшие результаты – у Зеленского и Смешко, а они уж никак не политики", - добавляет.

Действительно, украинцы сегодня ненавидят власть. Всякую. В любом ее проявлении. Ей попросту не доверяют. Невыполненные обещания, откровенная ложь, жонглирование очевидным, агрессивная риторика пропрезидентских "ЛОМов" (от депутатов и чиновников до фб-троллей) - все это накапливалось, будто снежный ком. Непроданный "Рошен", Мальдивы, общий бизнес с Медведчуком, Роттердам+, увлеченная травля оппонентов вместо реального конструктива (Яценюк и Саакашвили – лишь наиболее "выпуклые" примеры), внезапное военное положение, воровство в оборонке…

Не замечать все это человеку здравомыслящему было попросту невозможно. Но ему даже не пытались объяснить п-о-ч-е-м-у так происходит, какой в этом смысл, тем более – как исправить ситуацию.

Кадровые выводы? Нет, не слышали.

Честный диалог с народом? Зачем? Ведь многим, попадающим на Банковую, кажется, будто они там вечны. И непогрешимы.

Кто не согласен – агент Путина.

Вот только люди – простые украинцы – очень не любят, когда их считают дураками. Что и доказали 31-го марта.

"Факапов у нас было много. И их нужно было "отрабатывать", пытаться как-то "закрыть", "вытеснить позитивом". Вместо этого, процесс пускался на "авось". Это – раз. Два - современная политика строится на доверии. Доверия к Порошенко сейчас нет и за пару недель его не наверстаешь", - рассуждает уже цитировавшийся штабист.

Все это – глобальные ошибки, стратегические.

Ниже – перечень тактических.

Опять-таки: как их видят на Банковой (какими бы странными они не казались).

"Начинать кампанию нужно было не "в места в карьер" - готовиться заранее. Снова-таки: "чистить" окружение, тестировать ключевые смыслы. Но наши почему-то посчитали, что с главы государства спрос не такой, как с других кандидатов – кратно меньше. Как результат: когда он сегодня обещает радикальные преобразования, никто ему не верит. Ибо почему, спрашивается, было не реализовать их – хоть частично – в эти пять лет?"

Отсутствие большого канала. "Вот, были бы у нас "Плюсы" или "Украина", они-то свою аудиторию годами нарабатывали", - твердят в АП, упрямо отказываясь признавать: а) сколько денег и ресурса вбухали в "Прямой" (довольно бездарно, стоит отметить); б) телевизор – лишь канал доставки смыслов, а если доставлять нечего, то даже медиа-империя не поможет.

"В села постучался фильм", - говорят, анализируя волеизъявление периферии. Дескать, образ Василия Голобородько простому человеку близок и понятен – противопоставить здесь нечего.

Несработавшая ставка на мэров крупных городов. Да, в столице результат Порошенко более ли менее приличный, но вот Одесса дала скромные девять процентов (третье место), Харьков и обласканный гарантом Днепр – по восемь. "Люди научились разделять деяния центральной и местной власти", - поясняет в интервью LB.ua свежеуволенный глава Одесской ОГА Степанов. "К примеру, возьмем мэра Труханова или мэра Измаила Абрамченко (у него рейтинг 94,8%), они агитировали. Но мы видим, что рейтинги мэров не всегда влияют на рейтинг Президента", - уточняет.

Несработавшая ставка на слоган "Армія. Мова. Віра". То есть, как не сработавшая. То, что хорошо, вот просто отлично, допустим, для Львова, совершенно неприемлемо для Херсона или Николаева. Тут уместно проанонсировать: в настоящее время я продолжаю работу над большим текстом, задача которого более подробно проанализировать поражение Порошенко конкретно на юго-востоке. Также – метаморфозы, произошедшие с условно бело-голубым электоратом за минувшие пять лет. Ожидайте на сайте в ближайшее время.

Часть третья. Что дальше?

В том, что Зеленского реально победить, в самой команде Президента не очень-то верят. Кто-то, как было сказано, пакует книги, иные – планируют долгожданные отпуска.

Краткосрочных приоритетов три:

максимально сократить разрыв во втором туре;

готовиться на осень, на парламентские;

постараться сплотить своих сторонников в Раде, дабы не допустить сценария ее досрочного роспуска (маловероятен, но все же возможен. На эту тему мы сейчас тоже готовим отдельный текст), а также заблокировать кадровые инициативы Зеленского (что ему самому весьма на руку. Дескать: "я хотел, а мне не дали, смотрите, какой нехороший парламент, ату его, ату").

Первый мы довольно обстоятельно обсудили выше, что до второго, то тут градус внимания смещается в область партстроительства. Как известно, Президент – почетный лидер "БПП Солидарность". Структуры, как и многие партии власти, во много эфемерной (хотя с абсолютными показателями там все окей, но и Партия регионов, и НДП, и СДПУ(о), в свое время, на численность членов, тоже не жаловались).

Возглавляет ее по-прежнему Виталий Кличко. Написавший заявление о сложении с себя соответствующих полномочий (сообразно требованиям закона о госслужбе) более двух лет назад. Вот только съезд "Солидарности" с тех пор не проводился, так что заявление не рассмотрели. Но теперь придется: намерения вести свой "Удар" на парламентские самостоятельно Виталий Владимирович совершенно не скрывает. Это раньше он осторожничал, сейчас уже нет. Учитывая, что сам Кличко в 2020-м намерен переизбраться в Киеве, в 2019-м просто формально возглавит "ударовский" список, заведя в парламент максимум сторонников.

Еще один соратник гаранта, на кооперацию с которым в октябре 2019-го в АП рассчитывали еще полгода тому – Владимир Гройсман. Однако, все эти полгода он – давлеемый "делом Продана" – пробыл у Банковой фактически в заложниках, вынужденно-послушно выполняя все ее предвыборные "хотелки": от монетизации субсидий до повышения пенсий. Более того – "делясь", в публичной плоскости, достижениями, которые считал (зачастую – вполне обоснованно) своими. Но через неделю оковы будут сброшены.

И смысл далее Владимиру Борисовичу подставлять плечо щемившему его Петру Алексеевичу? Тем более, он, Владимир Борисович, рассчитывает возглавлять Кабмин до декабря (когда заработает новая Рада). О чем уже даже сказал LB.ua. Голосов на его замену у Зеленского нет. И не предвидится. Да и договариваться он, Владимир Борисович, умеет. Еще и с публичной точки зрения ситуация хороша – преемственность власти, все дела.

Туда же – генпрокурор Луценко. Он также планирует сохранить свою должность. Выйдет ли – посмотрим.

На "НФ" во всех его проявлениях ("крыло" Парубия, "группа" Авакова, сторонники Турчинова) надежды мало: у них своя дорога (не факт, что по-прежнему у всех вместе).

И кто тогда останется возле Петра Алексеевича? То-то же.

Даже "ребрендинг" партии, устранении "привязки" к его фамилии не поможет.

Ну и касаемо Порошенко персонально.

По мнению некоторых нынешних соратников, в дальнейшем ему стоит сосредоточиться на дипломатической работе. Пусть даже без официальной должности. "Он это знает, умеет, любит. Он в этом эффективен. Да и для страны несомненно польза будет", - поясняют они.

Cоня Кошкина, Lb.ua