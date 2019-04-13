СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по Сирии 13.04.2019, 14:03

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Целью атаки стал центр разработки ракет средней дальности, а также военная база в городе Масьяф.

Государственное агенство Сирии SANA сегодня сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по одной из военных позиций на территории страны из воздушного пространства Ливана, cообщает "Гордон".

Агентство пишет, что средства противовоздушной обороны сирийской армии отразили воздушную атаку Израиля возле города Масьяф в провинции Хама.

По данным источников SANA, военные самолеты Израиля начали обстрел около 2.30. Сирийские ПВО сбили несколько ракет, однако несколько зданий были разрушены, трое сирийских военных ранены.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в свою очередь, отмечает, что в результате авиаудара ВВС Израиля были ранены не менее 17 человек – проиранских бойцов.