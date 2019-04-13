Почему белорусские учителя уходят из школ? 6 13.04.2019, 14:19

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Педагог из Витебска назвал главные причины.

О том, что профессия учителя в последнее время потеряла прежний престиж, мы писали неоднократно. Но, как и раньше, есть еще немало людей, кто осознанно идет в профессию, кто видит себя только педагогом. Однако они тоже уходят из школы. Почему? Причин много, пишет педагог из Витебска для сайта «Витебский Курьер».

И вот яркий пример — «отзыв о работе в учреждении образования» от пользователя одного из городских пабликов Витебска.

Во-первых, не ждите заоблачных сумм. Во-вторых, бесконечные подработки, денег от которых в расчетном листке совсем незаметно. В-третьих, будьте готовы убирать территорию: полоть, красить, тяпать, грести, сажать, копать и далее по списку.

В-четвертых, устраиваетесь вы на одну должность, но готовьтесь к тому, что будете ездить в колхозы-совхозы и ходить на любой «шабаш» по благоустройству города. К примеру, стричь ножницами траву, лепить снежных баб, убирать листья, чистить снег, красить или белить буквы на газонах и не только, а также готовить учреждение к «приемке» комиссии из отдела образования.

В общем, вы «затычка» везде. У всех один субботник, а здесь целый месяц в виде бонуса. А отказаться не можно, ибо ни премии, ни каких-либо поблажек вы не увидите. В общем — ЛЕ-ПО-ТА!

Кроме того, в комментариях к посту Евгений напомнил, что рабочий день у учителя с приходом домой не заканчивается — «нужно писать планы уроков». А Татьяна подсказала, что «забыли еще и о пачке тетрадей, которые нужно проверить».

Что касается «кучи обязанностей», которые не имеют никакого отношения к педагогике, то список можно продолжать долго.