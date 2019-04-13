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Cовковая власть выкорчевывает кресты перед Пасхой

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  • 13.04.2019, 14:24
  • 6,028
ФОто: svaboda.org

Cатанисты из БРСМ и «Белой Руси» помогали властям уничтожать христианские святыни.

Telegram-канал "Беларусь головного мозга" отреагировал на сегодняшние события в Куропатах:

"В Куропатах вновь снесли кресты. На этот раз металлические, которые стояли возле МКАДа.

Сделали это БРСМ и "Белая Русь" под видом "упорядочивания территории к Пасхе". Насколько же совковую власть должны бесить обычные кресты на окраине Минска, что их выкорчевывают перед главным христианским праздником?", - задается вопросом Telegram-канал.

ФОто: svaboda.org

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