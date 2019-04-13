В Вооруженных силах Украины появится новая медаль 13.04.2019, 14:35

1,352

Фото: facebook.com

Утверждать награждение этой медалью будет лично министр обороны Украины.

В Вооруженных силах Украины планируется ввести новую награду для получивших ранения военнослужащих – медаль "За ранение", сообщает Главное управление развития и материального обеспечения Вооруженных сил Украины в своем Facebook, сообщает "Гордон".

На аверсе медали изображен тризуб с перекрещенными мечами, обрамленный терновым венком. На реверсе награды надпись "За жертву крові в боях за волю України". Медаль крепится к ленте черно-пурпурного цвета. Также для новой награды предусмотрена планка для повседневного ношения.

Количество полученных ранений будет обознаться "веточками" на ленте или планке медали. Легкие ранения будут отмечены серебряными "веточками", тяжелые – золотыми. На планке будет крепиться только одна "веточка", за самое тяжелое ранение.

Утверждать награждение этой медалью будет лично министр обороны Украины или уполномоченное им лицо.