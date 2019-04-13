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Виталий Булыга: Нужно грызть землю

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  • 13.04.2019, 14:43
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Виталий Булыга
Фото: fcbelshina.by

Спортивный директор минского «Динамо» рассказал о том, как нужно относиться к своей работе.

«Сегодня в команде есть люди, которые поиграли на высоком уровне, в российской премьер-лиге. С ними ведутся беседы. Объясняю им на собственном примере. Вот я играл в РПЛ, потом уехал во второй дивизион. Пять первых туров ходил, думал, какой я классный футболист и что у меня здесь совсем проблем не будет. Извините, так не бывает. Пока сам себе не скажешь, что ты, простите за выражение, г###о, ничего не получится. Пока ты не начнешь грызть землю.

Ребята, поверьте, россияне сюда не заканчивать приехали. Им каждому еще лет по пять можно выступать на высоком уровне. А что к трибунам не подошли – еще раз кто-то из игроков так поступит, и вы узнаете, что с ним будет», – цитирует Виталия Булыгу «Прессбол».


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