Британский парламент снова рассмотрит вопрос нового референдума по Brexit 1 13.04.2019, 14:59

1,199

В парламенте Великобритании надеются на преодоление тупика в вопросе Brexit.

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд полагает, что идея проведения второго референдума о выходе Британии из состава ЕС, скорее всего, будет снова вынесена на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

При этом он отметил, что идея проведения второго референдума до сих пор не имеет поддержки парламента.

Хаммонд надеется, что парламент сможет преодолеть тупик, заключив соглашение до конца июня 2019, что сможет положить конец призывам к проведению нового референдума, но при этом он не исключает его повторного проведения.

"Это предложение, которое, судя по всему, весьма вероятно будет вынесено на рассмотрение парламента", - заявил министр финансов.