Посол США в РФ: Вопрос санкций против страны-агрессора объединил Сенат

Посол США в РФ: Вопрос санкций против страны-агрессора объединил Сенат2
- 13.04.2019, 15:18
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Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Кремля.
Республиканская и Демократическая партии США в Сенате едины в вопросе санкций против России. Об этом посол США в Москве Джон Хантсман сообщил в интервью Радио Свобода, пишет liga.net.
Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского".
Также он отметил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.
"Этот вопрос (вопрос санкций - ред.) в Сенате объединил практически 100% республиканцев и демократов", - сказал Хантсман.