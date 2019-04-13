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Посол США в РФ: Вопрос санкций против страны-агрессора объединил Сенат

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  • 13.04.2019, 15:18
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ДЖОН ХАНТСМАН
ФОТО: AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Кремля.

Республиканская и Демократическая партии США в Сенате едины в вопросе санкций против России. Об этом посол США в Москве Джон Хантсман сообщил в интервью Радио Свобода, пишет liga.net.

Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравление в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского".

Также он отметил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.

"Этот вопрос (вопрос санкций - ред.) в Сенате объединил практически 100% республиканцев и демократов", - сказал Хантсман.


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