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Глава разведки Судана подал в отставку

  • 13.04.2019, 15:36
Салах Гош

Ранее об уходе в отставку объявил один из организаторов смены власти в Судане министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф.

Глава разведки и службы безопасности Судана Салах Гош подал в отставку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает nv.ua.

Ранее об уходе в отставку объявил один из организаторов смены власти в Судане министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф.

Напомним, что 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти диктатора Омара аль-Башира, и что он будет арестован и доставлен в безопасное место. Он также объявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.

Военные отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного президента.

Армия Судана заявила, что не собирается выдавать аль-Башира Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон повстанцев в Дарфуре. Его намереваются судить в Судане.


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