СМИ: ЕС сократил антироссийский санкционный список 3 13.04.2019, 15:53

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Евросоюз исключил девять человек из санкционного списка по Украине.

Европейский союз был вынужден исключить из санкционного списка в отношении людей, приближенных к бывшему президенту Украины Виктора Януковича, девять человек в связи с недостаточностью доказательств их вины в причинении ущерба территориальной целостности Украины, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS).

В санкционном списке Европейского союза сейчас находятся 170 человек и 44 организации, уточняет издание – все они нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной боевых действий на востоке страны. При этом, уточняет издание, физические лица и организации могут подать в суд и попробовать обжаловать подобные определения, передает gordonua.com.

Кто именно был выведен из-под санкций ЕС, издание не сообщает, как и не приводит других подробностей происшествия.

Санкции против беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продолжал. Последний раз Европейский союз продлил до 6 марта 2020 года санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его 11 соратников.