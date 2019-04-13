Германия передала Украине грамоту Петра І, датированную 1708 годом 2 13.04.2019, 16:21

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Историки считают, что этот документ является свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией.

Грамота Петра I, датированная 1708 годом, которая прибыла сегодня в Киев, была потеряна еще в годы Второй мировой войны.

Исторический артефакт встречал министр культуры Украины Евгений Нищук в аэропорту Борисполь, о чем он сообщил на своей странице в Facebook, передает nv.ua.

"Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена", - написал Нищук.

Пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе, доставили в заповедник София Киевская, где вскоре его представят публике.

Нищук отметил, что эта передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй Мировой войны.

"По свидетельствам историков этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", - подчеркнул министр культуры.