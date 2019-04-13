закрыть
13 апреля 2019, суббота, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Белорус Стрельцов завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике

  • 13.04.2019, 16:59

Чемпионат Европы проходит в Батуми.

Белорус Вадим Стрельцов завоевал бронзу в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, передает pressball.by.

По сумме двух упражнений Стрельцов показал результат 376 кг (170 в рывке + 206 в толчке).

Золото завоевал Дмитрий Чумак из Украины — 391 кг (175+216), серебро у Самвела Гаспаряна из Армении — 377 кг (168+209).

В активе Вадима Стрельцова также малая серебряная медаль в рывке (170 кг).


популярное за неделю

Мнение

Закат империи
Закат империи Саша Сотник
Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова
По-прежнему взрывоопасно
По-прежнему взрывоопасно Ирина Халип
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко