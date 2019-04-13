Зеленский и Порошенко: дуэль в Париже 19 13.04.2019, 17:11

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Соперники по украинской президентской гонке устроили дуэль в столице Франции.

В попытке укрепить свой авторитет среди избирателей украинские соперники, борющиеся за президентское кресло, в пятницу приблизят свой поединок к ключевым европейским столицам (Зеленский и Порошенко в пятницу, 12 апреля, встретились с французским президентом прим.ред.), пишет The Financial Times (Великобритания) (перевод - inosmi.ru).

Комик и новичок в большой политике Владимир Зеленский, которому опросы общественного мнения прочат убедительную победу на выборах, встретится в Париже с президентом Эмманюэлем Макроном. Спустя всего несколько часов с Макроном встретится действующий украинский Петр Порошенко, чья кампания по переизбранию в преддверии второго тура 21 апреля движется ни шатко, ни валко. Во Францию он прибудет после остановки в Берлине, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Шквал активности показывает, насколько обоим важна поддержка Запада: Киев никак не вырвется из затяжного конфликта с Россией, которая аннексировала Крым в 2014 году и разожгла войну на востоке Украины.

Елисейский дворец пообещал на встрече обсудить «перспективы урегулирования конфликта». Вместе с Россией и Украиной Франция и Германия ведут переговоры в формате «Нормандской четверки», чья цель — положить конец конфликту.

Кроме того, встречу также можно считать многообещающим выходом на международную арену 41-летнего господина Зеленского, которого многие считают котом в мешке. В высшие эшелоны большой политики он ворвался, сыграв в украинском телесериале учителя, ставшего президентом.

Для Макрона встреча — возможность поближе познакомиться с Зеленским. Даже близкий соратник назвал его в политическом отношении «книгой с пустыми страницами», добавив, что ему надо помочь «их заполнить».

«Отношения с Францией для нас очень важны из-за ее ключевой роли в урегулировании конфликтов на востоке Украины и ее лидерства в строительстве сильной единой Европы, чьей неотъемлемой частью является Украина», — сказал Александр Данилюк, бывший украинский министр финансов и один из нескольких бывших украинских чиновников, консультирующих Зеленского.

По опросам общественного мнения, опубликованным в четверг киевской социологической группой «Рейтинг», поддержка Зеленского после победы в первом туре 31 марта выросла до 61%.

Поскольку Порошенко пока что едва набирает 24%, агентство заключает, что политическая элита избирателям приелась, и они и хотят радикальных перемен.

Порошенко называл Зеленского «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, чей телеканал и транслировал шоу с Зеленским в роли президента. Коломойский ныне живет в Израиле и добивается компенсации за национализацию его банка на Украине. Это случилось в 2016 году после того, как чиновники в ходе масштабной чистки при поддержке МВФ обнаружили в балансе несостыковку размером в 5,5 миллиардов долларов.

По данным опросов, избиратели тяготеют к Зеленскому, ругая Порошенко за низкий уровень жизни, разгул коррупции и длящуюся шестой году войну с пророссийскими сепаратистами.

Кондитерский олигарх, после российской аннексии Крыма ставший президентом в 2014 году с результатом 54%, Порошенко сыграл ключевую роль в отражении дальнейших российских вторжений, восстановив украинскую армию, а также действуя на ниве дипломатии и сохраняя единство Запада в отношении антироссийских санкций.

Но его кампания за переизбрание натолкнулась на упреки в коррупции, включая обвинения в том, что его близкий соратник наживался на спекулятивных сделках с оружием по раздутым ценам.

Выступая в четверг на киевском форуме по безопасности в Киеве в четверг, Порошенко обвинил своего соперника в том, что тот обманывает избирателей, всячески скрывает свое дилетантство и вообще избегает неподготовленных выступлений.

Он сообщил, что избирателей, которые ищут быстрых решений, «заманивают в параллельную вселенную, лишая связи с реальностью», подчеркнув тлеющий конфликт и более широкий спектр российских угроз.