Глава Католического костела Беларуси: Остановите «крыжалом»! 16 13.04.2019, 17:39

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Тадеуш Кондрусевич

Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением из-за нового сноса крестов в Куропатах.

Глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич 13 апреля выступил с обращением из-за нового сноса крестов в Куропатах.

Митрополит отметил, что не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Беларуси, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается. Он подчеркнул, что в этой ситуации голоса церкви, католической, православной, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества «становятся голосом вопиющего в пустыне».

Фота Віталія Палінеўскага

«Снос крестов — это большая рана на сердце верующего человека. И это делается во время Великого Поста, когда христиане размышляют о спасительной муке Иисуса Христа, принятой Им на дереве Креста. Это святотатство происходит накануне Вербного воскресенья, которое завтра отмечают верующие Католической церкви

В этот день Евангелие вспоминает торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, когда люди Его приветствовали возгласами «Осанна Сыну Давида. Благословен грядущий во имя Господне », а чтение Страстей Христа рассказывает о страданиях, распятие и смерть Иисуса на Кресте.

Мы радуемся полученной свободе вероисповедания, однако она обозначена крестом и духовными страданиями, о чем напоминает история Куропат, где сегодня сносятся кресты, установленные на месте захоронения многих невинно убиенных», — пишет Кондрусевич.

Глава католической церкви Беларуси не ставит под вопрос то, что территория Куропат должна быть благоустроена. Но он считает, что при этом необходимо учитывать мнение общества, и особенно — верующих.

«Еще раз обращаюсь к ответственным за снос крестов с призывом: остановите „крыжалом“, чтобы путем диалога с обществом и религиозными организациями решить наболевшую проблему и строить в нашем Отечестве цивилизацию мира и согласия… Боже, защити Крест от унижения, так как в нем — спасение!» — добавил Кондрусевич.