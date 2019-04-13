В Гродно сестры заработали на проездных талончиках почти $30 тысяч 5 13.04.2019, 17:27

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Сестры занимались «бизнесом» в течение 2015 – 2018 годов.

В Гродно две родные сестры, работая кассирами в киоске «Гроднооблсоюзпечать», незаконно заработали на проездных талончиках 57,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, девушки проводили некоторые операции «мимо кассы» - обычно это касалось талонов на проезд.

Как оказалось, в течение 2015 – 2018 годов сестры, продавая проездные билеты и талоны, систематически присваивали часть денег. Для сокрытия недостачи ежемесячно составляли отчеты, указывая завышенный остаток товаров. Когда в киоске проходили ежегодные инвентаризации материальных ценностей, они вносили часть денег, а также просили проездные билеты и талоны у продавцов других киосков – на время: чтобы показать проверяющим.

Но однажды в ходе ревизии обнаружилось, что такого количества проездных билетов, как указано в отчете, в киоске нет. Проведенная инвентаризация показала, что не хватает талонов и проездных на сумму, за которую можно было бы купить неплохую двухкомнатную квартиру! В результате действий злоумышленниц унитарному предприятию «Гроднооблсоюзпечать» причинен ущерб в размере 57586 рублей. Женщины полностью признали вину и раскаялись в содеянном, а также погасили ущерб в полном объеме.

Суд признал работниц киоска виновными в присвоении имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной или личной заинтересованности. Каждой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества и лишением права занимать материально ответственные должности на 3 года. К обеим применена отсрочка исполнения наказания сроком на 2 года. Кроме того, они обязаны в течение восьмидесяти часов заниматься общественно-полезными работами.