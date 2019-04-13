Представитель Украины при ЕС: Евросоюз не сокращал санкционный список 13.04.2019, 17:58

По словам дипломата, это «очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет».

В публикации издания Die Welt говорится о санкциях, которые были сняты из представителей окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет, передает korrespondent.net .

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter, в субботу, 13 апреля.

По словам дипломата, это "очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет".

"Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были снятые в предыдущие годы", – написал он.

Точицкий напомнил, что в последние годы ЕС наоборот существенно расширил антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что ЕС исключил из санкционного списка девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в связи с недостаточностью доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщает немецкая газета Die Welt.