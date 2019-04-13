В Лондоне напали на автомобиль посла Украины

В Лондоне напали на автомобиль посла Украины3
- 13.04.2019, 18:15
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Полицейские Британии со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в автомобиль посла Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.
Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в автомобиле, представлял угрозу. Инцидент произошел в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции, Камеруна.
Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в автомобиль посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.